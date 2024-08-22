В пригороде Белой Церкви горел склад с пиротехникой (фото, видео)
В пригороде Белой Церкви произошел пожар. Над одним из районов города виднеется дым, а местные сообщают о пожаре на складе пиротехники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и ГСЧС.
По данным местных жителей, пожар произошел на складе с пиротехникой в районе ул. Матросова. Сейчас там работают спасатели.
В то же время, местные отметили, что с места пожара слышны звуки взрывов. О причинах возгорания и масштабе пока ничего неизвестно.
Фото: пожар в Белой Церкви (t.me/mistodobra)
Обновлено в 19:25.
Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Белой Церкви.
"Возгорание произошло под вечер в г. Белая Церковь. На месте происшествия работали 20 спасателей и 6 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.
По предварительным данным спасателей пострадал 1 человек.
Напомним также, что вчера, 21 августа, в Киеве вспыхнул пожар возле торгового центра "Городок". Известно, что пожар разгорелся в офисном помещении вблизи ТРЦ.
В начале месяца в столице горела жилая пятиэтажка. Для ликвидации пожара были привлечены более 50 спасателей.
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