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В пригороде Белой Церкви горел склад с пиротехникой (фото, видео)

Была Церковь, Четверг 22 августа 2024 19:09
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В пригороде Белой Церкви горел склад с пиротехникой (фото, видео) Фото: в пригороде Белой Церкви горит склад с пиротехникой (Павел Петров)
Автор: Карина Левицкая

В пригороде Белой Церкви произошел пожар. Над одним из районов города виднеется дым, а местные сообщают о пожаре на складе пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и ГСЧС.

По данным местных жителей, пожар произошел на складе с пиротехникой в районе ул. Матросова. Сейчас там работают спасатели.

В то же время, местные отметили, что с места пожара слышны звуки взрывов. О причинах возгорания и масштабе пока ничего неизвестно.

Фото: пожар в Белой Церкви (t.me/mistodobra)

Обновлено в 19:25.

Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Белой Церкви.

"Возгорание произошло под вечер в г. Белая Церковь. На месте происшествия работали 20 спасателей и 6 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным спасателей пострадал 1 человек.

Напомним также, что вчера, 21 августа, в Киеве вспыхнул пожар возле торгового центра "Городок". Известно, что пожар разгорелся в офисном помещении вблизи ТРЦ.

В начале месяца в столице горела жилая пятиэтажка. Для ликвидации пожара были привлечены более 50 спасателей.

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Белая Церковь Пожар
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