В пригороде Белой Церкви горел склад с пиротехникой (фото, видео)

В пригороде Белой Церкви произошел пожар. Над одним из районов города виднеется дым, а местные сообщают о пожаре на складе пиротехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и ГСЧС .

По данным местных жителей, пожар произошел на складе с пиротехникой в районе ул. Матросова. Сейчас там работают спасатели.

В то же время, местные отметили, что с места пожара слышны звуки взрывов. О причинах возгорания и масштабе пока ничего неизвестно.

Фото: пожар в Белой Церкви (t.me/mistodobra)

Обновлено в 19:25.

Спасатели ликвидировали пожар в складском здании в Белой Церкви.

"Возгорание произошло под вечер в г. Белая Церковь. На месте происшествия работали 20 спасателей и 6 единиц техники", - сообщили в ГСЧС.

По предварительным данным спасателей пострадал 1 человек.