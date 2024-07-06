В Киеве пожар в пятиэтажке, его тушат более 50 спасателей

В Соломенском районе Киева, вечером, 6 июля, в одной из квартир произошел пожар. На месте работают 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

"Пожар локализован в 18:20. Ликвидация пожара продолжается. Предварительно площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре по ул. Николай Василенко, 9 поступило 6 июля в 17.04. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже с распространением пламени на крышу дома. В настоящее время ликвидация пожара продолжается. Кроме того, производится эвакуация жителей. Причина пожара пока неизвестна.

