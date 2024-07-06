В Киеве пожар в пятиэтажке, его тушат более 50 спасателей
В Соломенском районе Киева, вечером, 6 июля, в одной из квартир произошел пожар. На месте работают 54 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главного управления ГСЧС Украины в Киеве.
"Пожар локализован в 18:20. Ликвидация пожара продолжается. Предварительно площадь пожара 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сообщение о пожаре по ул. Николай Василенко, 9 поступило 6 июля в 17.04. Возгорание произошло в квартире на 5 этаже с распространением пламени на крышу дома.
В настоящее время ликвидация пожара продолжается. Кроме того, производится эвакуация жителей. Причина пожара пока неизвестна.
Напомним, что в Киевской областной военной администрации жителей Киева и области предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности , который будет в ближайшие дни.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве, используя самые современные европейские технологии , восстановили две трети генерирующих мощностей , которые Россия атаковала ракетами.
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