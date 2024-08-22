В передмісті Білої Церкви горів склад з піротехнікою (фото, відео)
В передмісті Білої Церкви сталась пожежа. Над одним з районів міста видніється дим, а місцеві повідомляють про пожежу на складі піротехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та ДСНС.
За даними місцевих жителів пожежа сталася на складі з піротехнікою в районі вул. Матросова. Наразі там працюють рятувальники.
Водночас місцеві зауважили, що з місця пожежі чутно звуки вибухів. Про причини загоряння та масштаб поки що нічого невідомо.
Фото: пожежа в Білій Церкві (t.me/mistodobra)
Оновлено о 19:25.
Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі в Білій Церкві.
"Займання сталася під вечір у м. Біла Церква. На місці події працювали 20 рятувальників та 6 одиниць техніки", - повідомили в ДСНС.
За попередніми даними рятувальників постраждала 1 особа.
Нагадаємо також, що вчора, 21 серпня у Києві спалахнула пожежа біля торгового центра "Городок". Відомо, що пожежа спалахнула в офісному приміщенні поблизу ТРЦ.
Водночас на початку місяця у столиці горіла житлова п'ятиповерхівка. Для ліквідації пожежі було залучено понад 50 рятувальників.
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