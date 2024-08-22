В передмісті Білої Церкви горів склад з піротехнікою (фото, відео)

Фото: в передмісті Білої Церкви горить склад з піротехнікою (Павло Петров)

В передмісті Білої Церкви сталась пожежа. Над одним з районів міста видніється дим, а місцеві повідомляють про пожежу на складі піротехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та ДСНС.

За даними місцевих жителів пожежа сталася на складі з піротехнікою в районі вул. Матросова. Наразі там працюють рятувальники. Водночас місцеві зауважили, що з місця пожежі чутно звуки вибухів. Про причини загоряння та масштаб поки що нічого невідомо. Фото: пожежа в Білій Церкві (t.me/mistodobra) Оновлено о 19:25. Рятувальники ліквідували пожежу в складській будівлі в Білій Церкві. "Займання сталася під вечір у м. Біла Церква. На місці події працювали 20 рятувальників та 6 одиниць техніки", - повідомили в ДСНС. За попередніми даними рятувальників постраждала 1 особа.