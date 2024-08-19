ВСУ контролируют 92 населенных пункта в Курской области, - Зеленский
Украинские войска контролируют уже более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.
"Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины", - рассказал Зеленский.
По его словам, в целом эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.
"Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей и наши действия продолжаются", - отметил президент.
Он добавил, что пока нельзя публично говорить о том, какие именно подразделения задействованы в определенных районах Курской области.
"Но я благодарен каждому подразделению. Я хочу поблагодарить от нас всех наших героев. Сейчас российские пограничники напротив нашей Сумской области в значительной степени очищены от присутствия российской армии. И это также среди целей нашей операции, тактических целей", - подчеркнул Зеленский.
Наступление ВСУ в Курской области
Напомним, 6 августа украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Целью операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.
В частности, бойцы ВСУ взяли под свой контроль десятки населенных пунктов. Среди них - город Суджа.
Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 19 августа, - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.