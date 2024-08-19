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ВСУ контролируют 92 населенных пункта в Курской области, - Зеленский

Курская область, Россия, Понедельник 19 августа 2024 20:25
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ВСУ контролируют 92 населенных пункта в Курской области, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские войска контролируют уже более 1250 квадратных километров территории и 92 населенных пункта в Курской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского, во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области. На сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта. Продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины", - рассказал Зеленский.

По его словам, в целом эта операция стала самой большой инвестицией в процесс освобождения украинцев из российского плена.

"Мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей и наши действия продолжаются", - отметил президент.

Он добавил, что пока нельзя публично говорить о том, какие именно подразделения задействованы в определенных районах Курской области.

"Но я благодарен каждому подразделению. Я хочу поблагодарить от нас всех наших героев. Сейчас российские пограничники напротив нашей Сумской области в значительной степени очищены от присутствия российской армии. И это также среди целей нашей операции, тактических целей", - подчеркнул Зеленский.

Наступление ВСУ в Курской области

Напомним, 6 августа украинские войска начали наступление в Курской области РФ. Целью операции является защита от российских обстрелов жителей приграничных регионов Украины, а также создание буферной зоны.

В частности, бойцы ВСУ взяли под свой контроль десятки населенных пунктов. Среди них - город Суджа.

Детальнее о том, что происходит в Курской области по состоянию на 19 августа, - в материале РБК-Украина.

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