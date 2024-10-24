Предусматривает военную поддержку. Россия окончательно "узаконила" партнерство с КНДР

Госдума России ратифицировала договор с КНДР о так называемом "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Он предполагает военную поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт нижней палаты Госдумы.

В тексте документа отмечается, что Россия и Северная Корея обязуются оказать друг другу военную помощь, если одна из стран "подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны".

Кроме этого, в договоре говорится, что обе стороны "поддерживают миролюбивую политику" друг друга и "взаимодействуют с целью совместного противостояния вызовам и угрозам".

Россия и Северная Корея также договорились о расширении сотрудничества в науке и технологиях, в частности в сфере космоса и ядерной энергетики, торговли, экономики и инвестиций. Соглашение действует бессрочно.

Кроме того, один из пунктов договора предусматривает помощь сторон друг другу в обходе санкций.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что в подписанном российским диктатором Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном договоре содержится секретный пункт. Он разрешает отправку северокорейских военных на войну против Украины с целью якобы обучения, чтобы "узнать из первых рук", как вести войну.