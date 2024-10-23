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У РФ и КНДР был секретный пункт в договоре по военному сотрудничеству, - WSJ

Среда 23 октября 2024 16:34
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У РФ и КНДР был секретный пункт в договоре по военному сотрудничеству, - WSJ Фото: Ким Чен Ын и Владимир Путин (kremlin ru)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация и КНДР имели секретный пункт в общем договоре. Он касался отправки по Северной Корее тысячи солдат в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, российский диктатор Владимир Путин в июне этого года ездил в Северную Корею для того, чтобы разработать детали соглашения о военном сотрудничестве. Тогда Пхеньян якобы готов был предложить артиллерийские снаряды в обмен на продовольствие и топливо.

Однако в договор был включен и секретный пункт, позволяющий Северной Корее отправить первую волну из примерно 1000 северокорейских солдат на Украину, чтобы "узнать из первых рук", как вести войну на опыте России.

По данным WSJ, в настоящее время большая часть северокорейских солдат находится на безопасном расстоянии от фронта. Им показывают, как российские войска решают вопросы логистики на передовой и учат принципам ведения войны с использованием беспилотников. Со временем планируется отправить в Украину больше северокорейских солдат.

Еще один источник издания рассказал, что Путин заинтересован в эскалации конфликта на Корейском полуострове, чтобы переключить на него внимание Запада. В частности, северокорейские войска могут играть разные роли: специалистов по ракетам, солдатам на передовой или даже рабочих, поддерживающих логистику.

Вероятно, кроме обещаний поддержки и передачи военных технологий из России режим Ким Чен Ина извлечет уроки по непосредственному наблюдению армии за современной военной тактикой и использованием северокорейского оружия на поле боя.

Россия попросила солдат у КНДР

Северная Корея направила военных в Россию для подготовки к войне против Украины. По данным спецслужб, северокорейские солдаты проходили обучение на российских полигонах.

Вероятно, их могут отправить сначала в Курскую область. Украинская разведка сообщает о возможном присутствии 11 тысяч солдат КНДР в России, формирующих две бригады по 6 тысяч военных каждая.

В то же время глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что Россия может предоставить КНДР технологии для тактического ядерного оружия в обмен на ракеты и войска.

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