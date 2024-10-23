КНДР в обмен на ракеты и людей попросила у России технологии для "ядерки", - Буданов

Северная Корея направила России ракеты и людей для войны против Украины. В обмен КНДР попросила у Москвы технологии тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует The Economist.

Как отмечает издание, Северная Корея не жертвует России своих людей или оружие в благотворительных целях. Расширение сотрудничества является результатом договора о взаимопомощи, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне 2024 года.

Буданов описывает секретные положения сделки как quid pro quo: российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских людей и ракеты.

По его словам, Россия помогает Северной Корее обойти санкции и "укрепить" свой ядерный потенциал. Руководитель ГУР считает, что РФ передает КНДР некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.