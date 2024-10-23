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КНДР в обмен на ракеты и людей попросила у России технологии для "ядерки", - Буданов

Киев, Среда 23 октября 2024 08:45
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КНДР в обмен на ракеты и людей попросила у России технологии для "ядерки", - Буданов Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Северная Корея направила России ракеты и людей для войны против Украины. В обмен КНДР попросила у Москвы технологии тактического ядерного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, которого цитирует The Economist.

Как отмечает издание, Северная Корея не жертвует России своих людей или оружие в благотворительных целях. Расширение сотрудничества является результатом договора о взаимопомощи, подписанного российским диктатором Владимиром Путиным и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхеньяне в июне 2024 года.

Буданов описывает секретные положения сделки как quid pro quo: российские деньги и ноу-хау в обмен на корейских людей и ракеты.

По его словам, Россия помогает Северной Корее обойти санкции и "укрепить" свой ядерный потенциал. Руководитель ГУР считает, что РФ передает КНДР некоторые технологии для тактического ядерного оружия малой мощности и систем запуска подводных ракет.

КНДР отправила солдат РФ

Официально известно, что Северная Корея отправила России военных для привлечения к войне против Украины. По данным разведки, речь идет не только о пехотинцах, но и о других родах войск.

Как сообщали украинские спецслужбы, северокорейские солдаты учатся на территории России на четырех полигонах. В сети показали видео, подтверждающие пребывание военных КНДР в России.

Как заявлял президент Украины Владимир Зеленский, КНДР может готовить две бригады по 6 тысяч солдат. По словам руководителя ГУР Минобороны Буданова, первые военные Северной Кореи могут отправиться в Курскую область уже 23 ноября.

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Российская Федерация КНДР Северная Корея Кирилл Буданов ГУР Ядерное оружие Война в Украине
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