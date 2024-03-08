Передавал ФСБ данные о своих коллегах и пленных военных. ГБР разоблачило судью-предателя

"На этой неделе по материалам расследований Бюро суды вынесли два приговора в отношении государственных изменников, на рассмотрение суда переданы обвинения в отношении шести человек, в том числе трех судей", - говорится в сообщении.

Так, работники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении судьи, который по заказу ФСБ России собирал и передавал конфиденциальную информацию о своих коллегах и военнослужащих ВСУ.

Судья Брянковского районного суда Луганской области получил доступ к закрытым судейским группам в различных мессенджерах. Там он собирал личные данные украинских судей, как фотографии, номера телефонов, электронные почтовые ящики, должности и другие учредительные данные.

Особое внимание мужчина уделял судьям с проукраинской позицией. Также он разведывал данные об украинских военных и их родных, которые находились в российском плену. Затем эти данные спецслужбы россиян использовали при допросе пленных.

Другие дела в отношении судей-предателей

По материалам ГБР будут судить другого бывшего судью Калининского районного суда Горловки, которая лишает украинцев права на жилье, оставшееся на временно оккупированной территории.

Обвинение в ней направлено в суд по статье государственной измены и коллаборационизма (ч. 1 ст. 111 УК Украины, ч. 2 ст. 111 УК Украины, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Также ГБР завершило досудебное расследование двух бывших судей Гагаринского и Ленинского районных судов города Севастополя, которые после оккупации полуострова осуществляли правосудие по законам РФ.

Недавние задержания агентов РФ

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего экологический теракт в Одесской области. За сотрудничество с врагом ему грозит пожизненное заключение.

Также мы рассказывали о том, как сотрудники СБУ разоблачили супругов агентов ФСБ, которые готовили ракетный удар для обесточивания Львова.

Кроме того, СБУ задержала предателя, ремонтировавшего технику РФ во время оккупации Харьковской области.