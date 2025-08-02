Финансировал армию РФ: губернатор Воронежской области получил подозрение от Украины
Подсанкционный губернатор Воронежской области РФ получил подозрение от прокураторы Украины. В частности, он обеспечивал армию РФ, которая воюет на территории нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.
Отметим, что судя по фото в заметке (которое замазано), речь идет о действующем губернаторе Александре Гусеве.
"Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, чиновник финансово и материально обеспечивал военных армии РФ, которые ведут боевые действия против ВСУ на территории Украины.
В частности, губернатор организовал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства Воронежской области РФ для лиц, участвующих в боевых действиях против Сил обороны Украины.
Также в прокуратуре напомнили, что с октября 2022 года этот чиновник находится под санкциями в Украине.
Кроме того, в 2022-,2023 годах его включили в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.
"Досудебное расследование под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры осуществляет Управление СБУ в области", - добавили в прокуратуре.
Другие подозрения
Напомним, около двух недель назад украинские правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, а также кремлевскому олигарху, президенту клуба ЦСКА Евгению Гинеру.
В частности, по данным следствия, в 2019 году фигуранты способствовали реализации плана высшего политического руководства РФ, которое предусматривало установление контроля над территорией и населением Крыма в сфере энергетики.