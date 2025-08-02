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Финансировал армию РФ: губернатор Воронежской области получил подозрение от Украины

Суббота 02 августа 2025 20:29
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Финансировал армию РФ: губернатор Воронежской области получил подозрение от Украины Фото: губернатор Воронежской области РФ Александр Гусев (росСМИ)
Автор: Эдуард Ткач

Подсанкционный губернатор Воронежской области РФ получил подозрение от прокураторы Украины. В частности, он обеспечивал армию РФ, которая воюет на территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора Украины.

Отметим, что судя по фото в заметке (которое замазано), речь идет о действующем губернаторе Александре Гусеве.

Финансировал армию РФ: губернатор Воронежской области получил подозрение от Украины

"Органы прокуратуры Украины заочно сообщили о подозрении губернатору Воронежской области РФ в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч. 1 ст. 110-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник финансово и материально обеспечивал военных армии РФ, которые ведут боевые действия против ВСУ на территории Украины.

В частности, губернатор организовал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства Воронежской области РФ для лиц, участвующих в боевых действиях против Сил обороны Украины.

Также в прокуратуре напомнили, что с октября 2022 года этот чиновник находится под санкциями в Украине.

Кроме того, в 2022-,2023 годах его включили в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Европейского Союза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

"Досудебное расследование под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры осуществляет Управление СБУ в области", - добавили в прокуратуре.

Другие подозрения

Напомним, около двух недель назад украинские правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову, а также кремлевскому олигарху, президенту клуба ЦСКА Евгению Гинеру.

В частности, по данным следствия, в 2019 году фигуранты способствовали реализации плана высшего политического руководства РФ, которое предусматривало установление контроля над территорией и населением Крыма в сфере энергетики.

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