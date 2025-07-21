Способствовали агрессии РФ: гендиректор "Ростеха" и президент клуба ЦСКА получили подозрения
Украинские правоохранители сообщили о подозрении генеральному директору российской государственной корпорации "Ростех" Сергею Чемезову и кремлевскому олигарху, президенту клуба ЦСКА Евгению Гинеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР и Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, в 2019 году фигуранты способствовали реализации преступного плана высшего политического руководства России направленного на установление контроля над территорией и населением Крыма в сфере энергетики.
Они должны были обеспечить генерацию электроэнергии для воинских частей и подразделений, задействованных в вооруженной агрессии против нашего государства, построив и введя в эксплуатацию Балаклавскую (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврическую ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС).
Также, подозреваемые приобщили предприятие "АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" в перечень организаций, выполняющих контракты для "Ростеха".
Российские специалисты наладили изготовление различных видов боевых патронов на предприятии, а также предоставили технологии и оборудование для их производства. Продукция с 2022 года по настоящее время поставляется в подразделения вооруженных формирований РФ, которые воюют против Украины.
Кроме того, в 2023 году Чемезов отчитывался премьер-министру РФ о работе государственной корпорации "Ростех" за 2022 год на официальном канале правительства страны-агрессора в видеохостинге YouTube. Во время "эфира", согласно заключению комиссионной судебной лингвистической экспертизы, он оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.
Оба фигуранта подозреваются в пособничестве совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, которые привели к гибели людей и другим тяжким последствиям, а также оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается.
Не первое подозрение Чемезову
Напомним, в октябре 2023 года российский олигарх Сергей Чемезов получил подозрение от Службы безопасности Украины.
Чемезов является гендиректором российской корпорации "Ростех", которая является монополистом в сфере поставок вооружений и боеприпасов для оккупационных группировок. Также он ходит в близкий круг друзей и соратников российского диктатора Владимира Путина. Глава Кремля и Чемезов "дружат" еще со времен службы в КГБ.
СБУ установила, что "Ростех" производит до 80% техники, боеприпасов и оружия для войны против Украины. Этим занимают подконтрольные олигарху компании "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертолеты России" и "Объединенная авиастроительная корпорация".
Также ранее СБУ разоблачила схемы российских олигархов Чемезова и Шелкова. Они пытались избежать национализации активов в Украине.
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