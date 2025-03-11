Передавала координаты ВСУ. Осудили информаторку российского сенатора Кастюкевича

Информаторку российского сенатора Игоря Кастюкевича осудили за передачу геолокационных данных ВСУ. Она отправляла информацию оккупантам через Телеграмм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Служба безопасности Украины сообщила об осуждении информаторки российского сенатора Игоря Кастюкевича, который является одним из "кураторов" временно оккупированного левобережья Херсонской области.

Злоумышленница получила 11 лет заключения за передачу информации о перемещении Вооруженных Сил Украины во время оккупации Херсона.

Во время оккупации Херсона фигурантка подписалась на Телеграмм-канал Кастюкевича и предложила свою помощь в информационной войне против Украины.

Координаты ВСУ

После освобождения города она начала передавать геолокационные данные о возможном расположении украинских войск на территории общины. Информация, которую она предоставляла, поступала в российские оккупационные группировки, воюющие на южном фронте.

Задержание злоумышленницы произошло во время стабилизационных мероприятий в Херсоне в сентябре 2023 года. Суд признал ее виновной по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ).

При вынесении приговора было учтено сотрудничество осужденной со следствием для документирования новых преступлений Кастюкевича.

Сам Кастюкевич уже получил заочное подозрение от СБУ за похищение 48 воспитанников детдома из временно оккупированного Херсона, и досудебное расследование по нему продолжается.