Помогал захватчикам "зомбировать" жителей Купянска: СБУ задержала коллаборанта
Правоохранители задержали в Харькове еще одного коллаборанта, сотрудничавшего с РФ в начале полномасштабной войны. Теперь ему грозит 12 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.
"Речь идет о бывшем работнике телекоммуникационной компании из Купянска, который после захвата города поддержал агрессора", - говорится в сообщении.
За это весной 2022 оккупанты назначили его "техническим директором" местного телепровайдера. Тогда фигурант сразу распорядился отрезать абонентов от трансляции украинских телеканалов и интернет-услуг.
"Вместо вещателей нашего государства коллаборант "подключил" большую часть города и близлежащих поселков к телевизионным эфирам росТВ", - информируют в СБУ.
Распространял кремлевскую пропаганду
Как отмечают в ведомстве, таким образом рашисты использовали технологические возможности местного провайдера для распространения кремлевской пропаганды среди жителей общины.
После увольнения райцентра коллаборант выехал в Харьков, где пытался избежать правосудия, постоянно меняя адреса арендованных квартир.
Сотрудники СБУ разыскали злоумышленника и задержали его по месту жительства в областном центре.
Обнаружили приспешника
"Кроме того, установлена личность его подельника. Им оказался еще один житель Купянска, который во время оккупации устроился "финансовым директором" местного телепровайдера", - говорится в сообщении.
В преддверии освобождения общины он сбежал вместе с войсками РФ на временно захваченную часть территории на востоке Украины.
Подозрение и вероятный срок
В СБУ информируют, что на основании собранных сотрудниками доказательств задержанному фигуранту поставлено в известность о подозрении за коллаборационную деятельность.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет тюрьмы.
По этой же статье квалифицированы преступные действия его сообщника, скрывающегося на временно оккупированной части территории нашего государства.
СБУ охотится на российских агентов
Напомним, украинские правоохранители обезвредили агентурную группу ФСБ, которая готовила поджоги торговых центров в Евросоюзе.
Также правоохранители задержали рецидивиста в Ровно. Мужчина по заказу ФСБ поджег служебный пикап ВСУ.
Кроме того, правоохранители схватили приспешницу РФ, которая подожгла авто спецназовца Нацгвардии. Кроме того, она готовила более масштабную диверсию - поджог здания ТЦК.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.