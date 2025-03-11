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Передавала координати ЗСУ. Засудили інформаторку російського сенатора Кастюкевича

Вівторок 11 березня 2025 15:12
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Передавала координати ЗСУ. Засудили інформаторку російського сенатора Кастюкевича Фото: СБУ повідомила про засудження інформаторки російського сенатора (SecurSerUkraine)
Автор: Владислава Ткаченко

Інформаторку російського сенатора Ігоря Кастюкевича засудили за передачу геолокаційних даних ЗСУ. Вона надсилала інформацію окупантам через Телеграм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про засудження інформаторки російського сенатора Ігоря Кастюкевича, який є одним з "кураторів" тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини.

Зловмисниця отримала 11 років ув’язнення за передачу інформації про переміщення Збройних Сил України під час окупації Херсона.

Під час окупації Херсона фігурантка підписалася на Телеграм-канал Кастюкевича та запропонувала свою допомогу в інформаційній війні проти України.

Координати ЗСУ

Після звільнення міста вона почала передавати геолокаційні дані про можливе розташування українських військ на території громади. Інформація, яку вона надавала, надходила до російських окупаційних угруповань, що воюють на південному фронті.

Затримання зловмисниці відбулося під час стабілізаційних заходів у Херсоні у вересні 2023 року. Суд визнав її винною за статтею 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ).

Під час винесення вироку було враховано співпрацю засудженої зі слідством для документування нових злочинів Кастюкевича.

Сам Кастюкевич уже отримав заочну підозру від СБУ за викрадення 48 вихованців дитбудинку з тимчасово окупованого Херсона, і досудове розслідування по ньому триває.

Раніше у Харкові затримали зрадника, який співпрацював з Росією на початку повномасштабної війни та допомагав загарбникам "зомбувати" жителів Куп’янська.

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Служба безпеки України Херсонська область
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