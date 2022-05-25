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Передав землі дружині Медведчука. На Закарпатті повідомили про підозру екс-голові РДА

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Середа 25 травня 2022 18:13
Передав землі дружині Медведчука. На Закарпатті повідомили про підозру екс-голові РДА Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Колишньому голові Воловецької райдержадміністрації Закарпатської області повідомлено про підозру. У 2003 році він безпідставно передав землі, якими пізніше заволоділа дружина депутата, підозрюваного у державній зраді.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, підозрюваний за попередньою змовою групою осіб у 2003 році безпідставно своїми розпорядженнями виключив з земель державного лісового фонду 122 га. Ці землі вартістю 26,9 млн грн було передано в оренду суб’єктам господарювання, кінцевим бенефіціаром яких є дружина народного депутата України, який наразі є підозрюваним у держзраді", - пише пресслужба.

Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/pgo.gov.ua)

Через деякий час на незаконно привласнених землях було розміщено оздоровчий комплекс.

Як відзначає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції, кінцевим бенефіціаром земель стала дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко.

Під час обшуків в приміщенні комплексу було вилучено:

  • більше 300 картин відомих художників;
  • елітні автомобілі - Bentley, Maybach.

На вилучене майно й земельну ділянку накладено арешт.

Фото: на Закарпатті затримали екс-голову РДА, який передав землі дружині Медведчука (facebook.com/DSI.police.ukraine)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, 12 квітня, співробітники СБУ затримали Медведчука, який намагався втекти з України. Останній нещодавно розповів про схеми виведення з держвласності частини магістрального нафтопродуктопроводу для прокачування через нього дизельного палива і закупівлі вугілля на Донбасі.

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