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Передача Украине IRIS-T очень сильно мотивировала других партнеров, - посол Германии

Фото: Анка Фельдгузен, посол ФРГ в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Предоставление Германией для Украины системы противовоздушной обороны IRIS-T стало положительным примером для других международных партнеров в плане оказания помощи с оборонительным вооружением.

Об этом заявила посол ФРН в Украине Анка Фельдгузен на организованном Немецким обществом внешней политики мероприятии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Предоставление IRIS-T действительно очень сильно мотивировало других партнеров, которые также передали системы противовоздушной обороны, и это стало одним из наиболее положительных аспектов", - убеждена дипломат.

Посол напомнила, что Германия передала Украине IRIS-T уже на следующий день после российского массированного ракетного удара в октябре, и отметила, что система ПВО оказалась очень эффективной.

Также Фельдгузен подчеркивает, что ФРГ поставляет Украине большое количество оружия и Берлин регулярно обновляет списки запланированных к передаче вооружений.

Кроме того, Германия помогает нашей стране восстанавливать энергетическую инфраструктуру после вражеских ракетных ударов, добавила она.

Напомним, ранее в ноябре Германия показала список военной помощи Украине, в который вошли, в частности, системы ПВО IRIS-T SLM и бронемашины Dingo.

Также перед этим представитель Воздушных сил ВСУ рассказал, какое оружие получила Украина от международных партнеров.

Добавим также, что Украина призывает США ускорить поставки систем ПВО и, в частности, передать комплексы Patriot.

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