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"Защиту Украины" в школах меняют: больше практики, дроны и тактическая медицина

Пятница 27 июня 2025 11:54
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"Защиту Украины" в школах меняют: больше практики, дроны и тактическая медицина Фото: КАК будут преподавать "Защиту Украины" в школах (facebook.com/volynarmy)
Автор: Татьяна Веремеева

В 2025-2026 учебном году украинские школьники 10-11 классов будут изучать предмет "Защита Украины" по обновленной программе - по 2 часа в неделю вместо 1,5-2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины (МОН).

Согласно приказу МОН №890 от 20 июня, новый формат обучения предусматривает усиление практической подготовки учащихся к вызовам современности. Вместо теоретических занятий школьники будут проходить тренинги в региональных центрах. Программа включает:

  • тактическую медицину;
  • технологии использования беспилотников;
  • основы киберзащиты и противодействия дезинформации;
  • ключевые навыки самозащиты.

В МОН объясняют, что стабильная недельная нагрузка даст возможность качественно усвоить жизненно важные компетентности в сфере безопасности и обороны.

Обновленная программа "Защита Украины" начнет действовать с сентября 2025 года во всех учреждениях общего среднего образования.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине ветераны войны смогут работать учителями предмета "Защита Украины". Они будут передавать школьникам практические знания по безопасности, тактической медицине и военному делу, а также свой боевой опыт. Инициатива направлена на усиление патриотического воспитания и реинтеграцию защитников в мирную жизнь.

Также мы рассказывали, что МОН обновило правила дистанционного обучения, которые вступят в силу с 1 сентября 2025 года. Изменения предусматривают новые нормы для наполненности онлайн-классов, отдельные форматы для детей за рубежом и на оккупированных территориях, а также внедрение педагогического патронажа и кадрового резерва для учителей в прифронтовых зонах. Цель - обеспечить доступ к образованию независимо от места пребывания ребенка.

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