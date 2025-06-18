Ветераны войны смогут преподавать в школах "Защиту Украины"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.

17 июня Министерство по делам ветеранов Украины и Министерство образования и науки подписали совместный приказ № 868/483, которым утвердили Методические рекомендации по трудоустройству ветеранов войны на должности учителей предмета "Защита Украины".

Таким образом, теперь боевой опыт станет основой патриотического воспитания детей и молодежи.

Документ предусматривает, что украинские ветераны будут передавать ученикам не только знания по основам военного дела, тактической медицины, гражданской защиты и безопасности, но и свой бесценный боевой опыт.

По словам Верещук, данная инициатива не только повысит практическую подготовку молодежи, но и станет важным элементом патриотического воспитания.

Вместе с тем, в Минветеранов отметили, что такое решение будет способствовать одновременно как реинтеграции защитников в мирную жизнь, так и укреплению национальной устойчивости.