Передача Mirage 2000 Украине и заявление Келлога о "мирном плане": новости за 6 февраля

Украина получила первые французские истребители Mirage 2000

Украина уже получила от Франции истребители Mirage 2000. Первые из них прибыли в Украину 6 февраля, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню.

Он уточнил, что самолеты, вместе с украинскими пилотами на борту, которые прошли многомесячную подготовку во Франции, будут помогать защищать украинское небо.

Келлог не будет представлять "мирный план" по Украине в Мюнхене

Спецпредставитель президента США по вопросам Украины и России Кит Келлог не будет представлять "мирный план" во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам спецпредставителя, во время визита на конференцию он лишь проведет дискуссии с лидерами ЕС относительно полномасштабной войны, поскольку "мирный план" должен представлять именно 47-й глава Белого дома Дональд Трамп.

РФ создала войска БпЛА. К 2030 году хочет привлечь до 210 тысяч бойцов, - Сырский

Россия создала свои силы беспилотных систем. Оккупанты хотят до 2030 года привлечь к новому роду войск до 210 тысяч военнослужащих, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Британия подтвердила, что созывает "Рамштайн" вместо США: когда состоится заседание

Великобритания созывает очередное заседание в формате "Рамштайн". Контактная группа соберется в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.

Заседание будет проведено накануне встречи министров обороны НАТО для обсуждения приоритетов для Украины.

Официального плана Трампа по прекращению войны в Украине еще нет, - Зеленский

Официального плана президента США Дональда Трампа по прекращению войны России против Украины еще нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам президента, у него уже есть видение плана, и конкретные вещи обсуждались с американской стороной еще до инаугурации Трампа.

Медиков будут "разбронировать" для нужд ВСУ: что известно

Минздрав вместе с Минобороны и Медицинскими силами ВСУ согласовывают механизм разбронирования медиков для нужд армии. Процесс будет происходить, чтобы сбалансировать потребности фронта и гражданской медицины.

В Минздраве объяснили, что "разбронирование" медицинских работников будет происходить по запросу от Минобороны и Командования медицинских сил относительно потребностей в тех или иных специалистах-медиках.