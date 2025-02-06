РФ создала войска БпЛА. К 2030 году хочет привлечь до 210 тысяч бойцов, - Сырский

Россия создала свои силы беспилотных систем. Оккупанты хотят до 2030 года привлечь к новому роду войск до 210 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Главком провел традиционное ежемесячное совещание по беспилотникам, где подвели итоги января 2025 года. Сырский отметил необходимость усовершенствовать взаимодействие подразделений сил беспилотных систем с частями, а также заслушал отчеты бригад и батальонов.

Так, в январе 66% российской техники было выведено из строя именно в результате работы ударных дронов различных типов. Всего за отчетный месяц дроны поразили или уничтожили на 7% больше целей, чем в декабре.

Наибольшая доля поражений (49%) приходится на FPV-дроны. Лидеры по данному направлению - подразделения беспилотных систем 46-й аэромобильной, 3-й штурмовой, 80-й десантно-штурмовой бригад.

Сырскому также доложили о переформировании полков в бригады, наращивании беспилотной составляющей в составе механизированных бригад, а также о новейших образцах комплексов РЭБ и их совместимости с БпЛА.

Отдельное внимание уделили докладу J2 (разведки) по формированию россиянами нового рода сил - войск беспилотных систем.

"Мы знаем о замыслах противника и его конкретных планах, предусматривающих до 2030 года 210 тысяч военнослужащих войск БпС в 277 воинских частях и подразделениях", - отметил главком ВСУ.