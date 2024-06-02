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Передача F-16 Украине: в ISW указали на серьезную проблему для ВСУ

Фото: ВСУ могут столкнуться с проблемами в использовании F-16 (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Регулярное изменение политики отдельных европейских стран относительно разрешения или запрета использования своих истребителей F-16 для ударов ВСУ по территории России, усложнит способность Воздушных сил планировать и реализовывать военные операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что отдельные западные правительства демонстрируют разную политику касательно использования Украиной поставленных истребителей F-16.

На днях премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо отметил, что ВСУ смогут использовать бельгийские F-16 только на территории Украины - как подконтрольной, так и временно оккупированных районах. С его слов не понятно, разрешит ли Брюссель использовать бельгийские самолеты для нанесения ударов по территории России из украинского воздушного пространства.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен 31 мая заявила, что ее страна не выдвигала никаких ограничений на использование Украиной голландских истребителей F-16. По ее словам, Воздушные силы ВСУ могут использовать эти истребители "над или на территории России", если Украина придерживается статьи 51 Устава ООН и международного гуманитарного права.

Эта статья предусматривает, что "ничто в этом Уставе не нарушает неотъемлемого права на индивидуальную или коллективную самооборону в случае вооруженного нападения против" государства-члена ООН. Это напоминание о том, что украинские удары по российской территории в контексте российского вторжения являются частью неотъемлемого права Украины на самооборону.

"Постоянные изменения в политике западных правительств по F-16 потребуют от Киева отслеживать, какие истребители украинские войска могут, а какие не могут использовать для нанесения тех или иных ударов. Это затрудняет способность Украины планировать и реализовывать военно-воздушные операции с использованием самолетов этой модели", - говорится в отчете ISW.

Истребители F-16 для Украины

В конце мая Бельгия обязалась передать Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года. Первые самолеты ВСУ должны получить до конца текущего года.

Истребители F-16 от Дании украинские военные получат в течение нескольких месяцев. После Дании, свою партию самолетов Киеву передадут Нидерланды.

Между тем Швеция приостановила планы по отправке в Украину истребителей Gripen. Это нужно чтобы эффективно ввести в действие истребители F-16.

О том, какие страны НАТО не против ударов по России из переданного Украине оружия - читайте в материале РБК-Украина.

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F-16