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В Эстонии предположили, когда можно будет ожидать изменение ситуации на фронте в Украине

Понедельник 26 февраля 2024 14:12
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В Эстонии предположили, когда можно будет ожидать изменение ситуации на фронте в Украине Фото: глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Некоторые изменения на фронте в Украине можно будет увидеть во второй половине текущего года. Однако для этого Украина должна получить новое ПВО и дальнобойное оружие.

Об этом заявил глава Сил обороны Эстонии генерал Мартин Херем, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

"За последнее время серьезных изменений на фронте не произошло, и я не думаю, что правильно называть сложившуюся ситуацию патовой. Сейчас идет позиционная война, в которой обе стороны изматывают друг друга. Россия готова пойти на очень большие потери, чтобы хоть немного продвинуться вперед, и поэтому ситуация на фронте очень напряженная", - заявил он.

По словам Херема, украинские возможности по-прежнему уступают российским.

"Подсчитано, что Россия вложила в войну в три раза больше, чем, например, совокупная поддержка Запада. Так что в этом отношении Украина смогла добиться успеха, поскольку ей по-прежнему удается сдерживать российское наступление", - подчеркнул он.

Эстонский генерал предположил, что Россия на фронте может продолжать продвигаться на сотни метров, местами на километр, неся при этом огромные потери.

"Если Украине будут выделены средства как на противовоздушную оборону, так и на дальнобойные системы - а я думаю, что это произойдет в первой половине этого года - то мы сможем увидеть некоторые изменения во второй половине этого года", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Украинские военные отразили 25 атак противника на Авдеевском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по двум зенитным ракетным комплексам противника.

В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что за последнюю неделю российские войска продвинулись к западу от Кременной в районе Ямполовки и Терны. По предварительной информации, ВСУ восстановили некоторые позиции возле Солодкого (к юго-западу от Донецка).

Помимо этого украинские военные совершили отход от села Ласточкино Донецкой области.

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