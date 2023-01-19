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Передача Abrams Украине сейчас не имеет смысла: в Пентагоне назвали причину

Фото: в Пентагоне объяснили, почему передача Abrams Украине сейчас не имеет смысла (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"Abrams - это скорее проблема обслуживания. Я имею в виду, что это танк, который требует особого топлива, в то время как у Leopard и Challenger другой двигатель, им требуется дизель, их немного легче обслуживать, они могут маневрировать на больших участках территории, прежде чем им понадобится дозаправка", - рассказала Сингх.

Она также напомнила, что США уже согласились предоставить Украине БМП Bradley и продолжают подталкивать другие страны к передаче оборудование и необходимых вещей украинским военным.

Напомним, ранее заместитель главы Пентагона США по политическим вопросам Колин Каль заявлял, что Abrams - это очень дорогая техника, которую сложно обслуживать. Поэтому ясности в вопросе того, лучший ли это ответ на вызовы, с которыми столкнулась Украина, пока нет.

Также мы писали, что пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, комментируя возможные поставки Abrams в Украину отметил, что США рассматривают все варианты.

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