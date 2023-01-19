Передача Abrams Украине сейчас не имеет смысла: в Пентагоне назвали причину

В США считают, что поставки танков Abrams Украине пока не имеют смысла из-за того, что такую технику сложно обслуживать.

"Abrams - это скорее проблема обслуживания. Я имею в виду, что это танк, который требует особого топлива, в то время как у Leopard и Challenger другой двигатель, им требуется дизель, их немного легче обслуживать, они могут маневрировать на больших участках территории, прежде чем им понадобится дозаправка", - рассказала Сингх.

Она также напомнила, что США уже согласились предоставить Украине БМП Bradley и продолжают подталкивать другие страны к передаче оборудование и необходимых вещей украинским военным.