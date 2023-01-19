Передача Abrams Україні зараз не має сенсу: у Пентагоні назвали причину

У США вважають, що постачання танків Abrams Україні поки що не мають сенсу через те, що таку техніку складно обслуговувати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника прессекретаря Пентагону Сабріни Сінгх.
"Abrams - це швидше проблема обслуговування. Я маю на увазі, що це танк, який вимагає особливого палива, в той час як у Leopard і Challenger інший двигун, їм потрібний дизель, їх трохи легше обслуговувати, вони можуть маневрувати на великих ділянках території, перед тим, як їм знадобиться дозаправка", - розповіла Сінгх.
Вона також нагадала, що США вже погодилися надати Україні БМП Bradley та продовжують підштовхувати інші країни до передачі обладнання та необхідних речей українським військовим.
Нагадаємо, раніше заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль заявляв, що Abrams - це дуже дорога техніка, яку складно обслуговувати. Тому ясності у питанні того, чи найкраща це відповідь на виклики, з якими зіткнулася Україна, поки що немає.
Також ми писали, що прес-секретар Пентагону Патрік Райдер, коментуючи можливі поставки Abrams в Україну, зазначив, що США розглядають усі варіанти.
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