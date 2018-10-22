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Клімкін візьме участі у безпековому форумі у Польщі

Новини » Політика    22.10.2018 - 18:33
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)
Фото: Павло Клімкін (РБК-Україна)

Клімкін 23-24 жовтня відвідає Польшу

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін візьме участі у безпековому форумі, який проходитиме у Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Як зазначається, 23-24 жовтня Клімкін перебуватиме у Польщі з робочим візитом  для участі у Варшавському безпековому форумі.

"Під час візиту також планується проведення низки двосторонніх зустрічей та спілкування з представниками ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами Клімкіна, порушеннями договору про РСМД Росія завдає величезної шкоди світовій безпеці, а найбільше загроз створює для Європи. Також Клімкін зазначав, що своїми діями РФ "зводить нанівець багато визначних політичних досягнень, які свого часу поклали край глобальному протистоянню СРСР та Заходу".

Додамо, також повідомлялося, що Німеччина планує включити в список безпечних країн походження ще 14 держав, в тому числі й Україну. Разом з тим, остаточне рішення залежить від виконання цілого ряду критеріїв, а також приписів Євросоюзу та укладення Федерального конституційного суду Німеччини.

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