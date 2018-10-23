Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, - Чапутовіч

Фото: Павло Клімкін та Яцек Чапутовіч (twitter.com/mfa_ukraine)

Польща вирішила присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч заявив, що Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу вітчизняного МЗС у Twitter.

Сьогодні, 23 жовтня, у Польші відбулася зустріч очільників МЗС України та Польщі Павла Клімкіна та Яцека Чапутовіча.

"Польща підтримуватиме Україну в протидії російській агресії, не визнає нелегальної анексії Росією Криму. Польща прийняла рішення присвоїти Олегу Сенцову нагороду Pro Dignitate Humana ("За людську гідність")", - заявив Чапутовіч у ході спільної прес-конференції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Клімкін 23-24 жовтня перебуватиме в Варшаві, де візьме участі у безпековому форумі.

Додамо, раніше також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін заявив, що розраховує на те, що йому вдасться вибудовувати відносини і домовлятися з новим керівництвом України.

Відзначимо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що договори з Російською Федерацією (РФ) не варті паперу, на якому вони написані.