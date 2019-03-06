Перед виборами кількість хакерських атак зросла в рази, - кіберполіція

Кіберполіція фіксує багато дезінформації як у соцмережах, так і у неперевірених електронних виданнях

Перед выборами 2019 в Украине количество хакерских атак и фейков выросло в разы. Об этом заявил глава киберполиции Сергей Демедюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Он констатировал, что с начала предвыборной кампании на выборах 2019 киберполиция начала фиксировать очень большое количество киберинцидентив, связанных с рассылкой фишинговых сообщений, спама.

"Это означает, что преступники пытаются получить доступ к компьютеру того или иного служащего. Дальше уже дело техники: если преступник получит доступ хотя бы к одному компьютеру, который находится во внутренней сети определенного госоргана, учреждения, министерства, он уже получит почти всю информацию. Поэтому они (атаки, - ред.) увеличиваются с каждым днем, до начала самих выборов, это мы можем констатировать", - подчеркнул глава киберполиции.

По словам Демедюка, именно такие атаки увеличились на различные министерства и ведомства, в частности, Министерство иностранных дел, в разы.

"На те органы, которые обслуживают и являются партнерами ЦИК, которая фактически готовится к проведению выборов, - тоже... Также мы видим, что фактически в даркнете происходят заказы на получение доступа к, как они (заказчики, - ред.) считают, реестру избирателей, который даст возможность преступникам, а также агрессору нивелировать процесс выборов", - сказал он.

По его словам, кроме технических киберинцидентив, киберполиции наблюдает "за валом выпуска дезинформации как в соцсетях, так и на непроверенных электронных изданиях".

"Мы очень тесно сейчас сотрудничаем, например, с Facebook, где пытаемся эту дезинформацию обнаруживать и блокировать. Также у нас налажено взаимодействие с СБУ", - добавил глава киберполиции.

Напомним, в Службе безопасности Украины рассказали о попытках спецслужб РФ организовать хакерские атаки на государственные учреждения, задействованные в избирательном процессе на выборах 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Россия пытается повлиять на выборы 2019, осуществляя кибератаки на министерские компьютерные сети и ЦИК каждые 40 секунд.

Добавим, ранее работники СБУ и ЦИК предупредили масштабную кибератаку на компьютерное оборудование Центризбиркома.