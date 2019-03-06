Перед виборами кількість хакерських атак зросла в рази, - кіберполіція

Фото: Сергій Демедюк (скріншот youtube.com)

Кіберполіція фіксує багато дезінформації як у соцмережах, так і у неперевірених електронних виданнях

Перед виборами 2019 в Україні кількість хакерських атак та фейків зросла в рази. Про це заявив глава кіберполіції Сергій Демедюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Він констатував, що з початку передвиборчої кампанії на виборах 2019 кіберполіція почала фіксувати дуже велику кількість кіберінцидентів, пов'язаних з розсилкою фішингових повідомлень, спаму.

"Це означає, що злочинці намагаються отримати доступ до комп'ютера того чи іншого службовця. Далі вже справа техніки: якщо злочинець отримає доступ хоча б до одного комп'ютера, який знаходиться у внутрішній мережі певного держоргану, установи, міністерства, він вже отримає майже всю інформацію. Тому вони (атаки, - ред.) збільшуються з кожним днем, до початку самих виборів, це ми можемо констатувати", - підкреслив глава кіберполіції.

За словами Демедюка, саме такі атаки збільшилися на різні міністерства і відомства, зокрема, на Міністерство закордонних справ, у рази.

"На ті органи, які обслуговують і є партнерами ЦВК, яка фактично готується до проведення виборів, - також… Також ми бачимо, що фактично в даркнеті відбуваються замовлення щодо отримання доступу до, як вони (замовники, - ред.) вважають, реєстру виборців, який дасть можливість злочинцям, а також агресору нівелювати процес виборів", - сказав він.

За його словами, окрім технічних кіберінцидентів, кіберполіція спостерігає "за валом випуску дезінформації як у соцмережах, так і на неперевірених електронних виданнях”.

"Ми дуже тісно зараз співпрацюємо, наприклад, з Facebook, де намагаємося цю дезінформацію виявляти і блокувати. Також у нас налагоджена взаємодія з СБУ", - додав глава кіберполіції.

Нагадаємо, у Службі безпеки України розповіли про спроби спецслужб РФ організувати хакерські атаки на державні установи, задіяні у виборчому процесі на виборах 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія намагається вплинути на вибори 2019, здійснюючи кібератаки на міністерські комп'ютерні мережі і ЦВК кожні 40 секунд.

Додамо, раніше працівники СБУ та ЦВК попередили масштабну кібератаку на комп'ютерне обладнання Центрвиборчкому.