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Перед виборами 2019 прикордонникам розсилають провокативні SMS

Новини » Вибори 2019    25.03.2019 - 17:30
Перед виборами 2019 прикордонникам розсилають провокативні SMS
Фото: Олег Слободян (УНІАН)

У ДПСУ запевнили, що викладена у повідомленнях інформація не відповідає дійсності

Помічник глави Державної прикордонної служби України Олег Слободян заявив, що останніми днями перед виборами 2019 багато прикордонників почали отримувати смс-повідомлення провокативного змісту від невстановлених осіб, зокрема, щодо прибуття до Києва "американського спецназу" та про "Майдан 3.0". Про це він написав у своєму Facebook.

У повідомленнях йдеться про таємне прибуття до Києва "спецназу США" та про так зване вирішення питання "Майдану 3.0".

Перед виборами 2019 прикордонникам розсилають провокативні SMS

"Останніми днями багато прикордонників, а можливо, що і інших громадян, почали отримувати смс провокативного змісту від невстановлених осіб. У повідомленнях йдеться про, нібито, таємне прибуття до Києва "американського спецназу", що питання "Майдану 3.0" вже вирішено, і немає сенсу служити, бо "за вас все уже порешали", - зазначив Слободян.

Перед виборами 2019 прикордонникам розсилають провокативні SMS

Він запевнив, що інформація, викладена у повідомленнях, не відповідає дійсності.

"Державна прикордонна служба офіційно заявляє, що жоден американський, чи будь-який інший спецназ в Україну не прибував. Прикордонники перебувають на своїх робочих місцях та позиціях і сумлінно та спокійно виконують покладені на них народом України обов'язки. Не варто піддаватися провокаціям та паніці", - написав помічник глави ДПСУ.

Крім того він закликав українців повідомляти в компетентні правоохоронні органи у разі отримання подібних смс.

"Думаю, джерела цих "повідомлень" будуть встановлені досить швидко", - зазначив Слободян.

Нагадаємо, кіберполіція встановила підозрюваних у розсилці фейкових листів від імені глави Міністерства внутрішніх справ України Арсена Авакова з "правилами" поведінки на виборах 2019.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МВС Арсен Аваков повідомляв, що проти нього готується ряд провокацій для того, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів.

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