Перед выборами 2019 пограничникам рассылают провокационные SMS

Фото: Олег Слободян (УНИАН)

В ГПСУ заверили, что изложенная в сообщениях информация не соответствует действительности

Помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что в последние дни перед выборами 2019 много пограничников начали получать смс-сообщения провокационного содержания от неустановленных лиц, в частности, о прибытии в Киев "американского спецназа" и о "Майдане 3.0". Об этом он написал в своем Facebook.

В сообщениях говорится о тайном прибытии в Киев "спецназа США" и о так называемом решении вопроса "Майдана 3.0".

"В последние дни много пограничников, а возможно, что и других граждан, начали получать смс провокационного содержания от неустановленных лиц. В сообщениях говорится о якобы тайном прибытии в Киев "американского спецназа", что вопрос "Майдана 3.0" уже решен, и нет смысла служить, так как "за вас все уже порешали", - отметил Слободян.

Он заверил, что информация, изложенная в сообщениях, не соответствует действительности.

"Государственная пограничная служба официально заявляет, что ни один американский или любой другой спецназ в Украину не прибывал. Пограничники находятся на своих рабочих местах и ​​позициях и добросовестно и спокойно выполняют возложенные на них народом Украины обязанности. Не стоит поддаваться провокациям и панике", - написал помощник главы ГПСУ.

Кроме того, он призвал украинцев сообщать в компетентные правоохранительные органы в случае получения подобных смс.

"Думаю, источники этих "сообщений" будут установлены достаточно быстро", - отметил Слободян.

Напомним, киберполиция установила подозреваемых в рассылке фейковых писем от имени главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах 2019.

Как писало РБК-Украина ранее, глава МВД Арсен Аваков сообщал, что против него готовится ряд провокаций для того, чтобы дискредитировать работу полиции во время выборов.