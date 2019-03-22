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Киберполиция разоблачила хакеров, которые рассылали письма от имени Авакова

Новости » Выборы 2019    22.03.2019 - 20:01
Киберполиция разоблачила хакеров, которые рассылали письма от имени Авакова
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина

В письмах были указания относительно действий полицейских во время выборов

Киберполиция установила злоумышленников, которые рассылали фейковые письма от имени главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова с "правилами" поведения на выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, письма были с указаниями по действям полицейских во время охраны избирательных участков в день волеизъявления граждан.

Киберполиция установила, что почта, с которой осуществлялась рассылка фейковых писем была создана 21 марта 2019 года на территории Российской Федерации. При этом злоумышленники использовали средства анонимизации для предотвращения их идентификации.

В фейковых письмах сотрудников полиции призвали во время охраны общественного порядка в день выборов совершать действия в пользу одного из кандидатов в президенты и уделить "особое внимание" нарушением законодательства со стороны членов избирательных комиссий и наблюдателей от конкурента этого кандидата.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщал, что против него готовится ряд провокаций для того, чтобы дискредитировать работу полиции во время выборов.

Напомним, недавно Аваков заявил, что наблюдатели на выборах от "Национальных дружин" не будут силовым способом вмешиваться в избирательный процесс.

 

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