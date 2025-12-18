Перед саммитом Бельгия заявила об изменении предложения ЕС по финансированию Украины

Предложения Европейского Союза по финансированию Украины в 2026-2027 годах пока остаются в процессе изменений.
Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер накануне саммита стран ЕС в Брюсселе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Выступая в бельгийском парламенте, он отметил, что предложения по финансированию Украины в 2026 и 2027 годах пока все еще меняются, несмотря на ожидания неофициального дедлайна уже сегодня.
"Предложенный Украине кредит на репарации несет юридические, финансовые и экономические риски и не предлагает никаких надежных гарантий", - сказал Де Вевер.
Как он неоднократно настаивал ранее, Бельгия требует, чтобы все государства-члены ЕС разделили финансовый риск, связанный с предложением.
Бельгийский премьер добавил, что прецедента относительно предложенного использования замороженных российских активов нет.
Ранее лидеры ЕС отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога для так называемого "репарационного кредита" Украине на сумму около 140 млрд евро.
Вернуться к этому вопросу планируют во время саммита 18-19 декабря.
Против инициативы Еврокомиссии выступила Бельгия, где хранится большинство этих средств, опасаясь юридических и финансовых рисков со стороны РФ и настаивая на распределении ответственности между всеми странами ЕС.
По замыслу Еврокомиссии, активы РФ не будут конфисковываться, а будут использоваться в качестве залога, при этом Украина будет возвращать кредит только после выплаты Россией репараций.
Окончательный объем займа, который оценивается в 130-140 млрд евро, определят после оценки Международного валютного фонда финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах.
Вчера сообщалось, что Бельгия попросила ЕС рассмотреть возможность задействования чрезвычайных мер, чтобы выпустить общий долг Евросоюза для помощи Украине.
Также стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский посетит саммит ЕС 18-19 декабря, на котором будут обсуждать "репарационный кредит".