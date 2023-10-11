Генсек НАТО пообещал решительный ответ в случае диверсии на газопроводе в Финляндии

Любой преднамеренный ущерб критически важной инфраструктуре альянса потребует принятия ответных мер после того, как подводный газопровод был разорван в результате предполагаемого акта диверсии в Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Выступая перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе, Йенс Столтенберг заявил, что эта тема стоит на повестке дня.

"Сейчас главное - установить, что произошло и как это могло произойти, - заявил Столтенберг журналистам. - Если будет доказано, что это преднамеренное нападение на важнейшую инфраструктуру НАТО, то это будет серьезно, но также будет встречено единым и решительным ответом со стороны НАТО".

Газопровод Balticconnector, соединяющий страны-члены НАТО Финляндию и Эстонию, начал протекать в выходные, и люди, знакомые с ситуацией, заявили во вторник, что расследование продолжается на основании того, что это была диверсия. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил журналистам, что это было вызвано "внешним источником", и отказался предполагать, кто может быть ответственным.

По словам эстонских военных, трубопровод, который был поврежден рано утром в воскресенье, 8 октября, разорван с одной стороны и сдвинут с места.

"Что-то переместило эту трубу с одной стороны на другую", - заявил командующий ВМС Эстонии Юри Саска эстонскому общественному телеканалу ERR. - Если я попытаюсь нарисовать картину увиденного, не показывая ее вам, то сама труба накрывается бетонной оболочкой. И это выглядит так, как будто кто-то оторвал еее сбоку, и бетон откололся или отслоился от поврежденного места".

Диверсия на газопроводе

Финляндия зафиксировала небольшое сейсмическое событие в момент повреждения трубопровода, сообщил сейсмолог Яри Кортстрем из Хельсинкского университета. По его словам, мощность настолько мала, что пары килограммов тротила может быть достаточно, чтобы вызвать такой взрыв, но нет уверенности в том, что это событие было вызвано взрывом, сказал он.

Первоначально Финляндия заявила, что ничто не указывало на взрыв в Финском заливе той ночью.

По словам Орпо, Финляндия обеспечивает безопасность критически важной инфраструктуры и повышает бдительность. Национальное бюро расследований возбудило уголовное дело.

Патрульный корабль финской пограничной службы "Турва" во вторник определил место утечки. Он находится в исключительной экономической зоне Финляндии, которая простирается на 200 морских миль от побережья, но за пределами ее территориальных вод - различие, которое может оказаться важным, когда страны обдумывают свой ответ.

Данные, собранные Bloomberg, показывают, что патрульный корабль находился на месте происшествия в течение дня. Также был поврежден подводный кабель связи между двумя странами.

Хотя разрыв трубопровода не имеет большого значения для более широкого европейского газового рынка, он поднимает вопросы о безопасности поставок, когда Европа вступает в зиму. Россия прекратила поставки газа в Финляндию в мае 2022 года, примерно через неделю после того, как скандинавская страна заявила, что подаст заявку на членство в НАТО в ответ на вторжение Москвы в Украину.

Норвегия, ключевой поставщик газа в континентальную Европу, заявила, что поддерживает повышенный уровень безопасности газовой инфраструктуры, введенный весной 2022 года.