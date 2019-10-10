Перелік об'єктів ДУС повністю підготовлений до приватизації, - Зеленський

Перелік об'єктів Державного управління справами (ДУС) повністю підготовлений до приватизації. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, наразі до передачі до приватизації готовий готель "Україна".

"У нас буде відбуватись велика приватизація. Що стосується майна, це складна річ, я вас можу запросити прийти і побачити презентацію передачі будь-якого майна, яке є в ДУСа. Готовий до передачі до приватизації, наприклад, готель "Україна". Складно наразі передати через те, що є багато кримінальних справ і судібних рішень. Стоїть в пріорітеті до передачі", - зазначив президент.

Також він зазначив, що передача об'єктів до приватизації буде проходити через портал "ProZorro".

"Підготовлений повністю список і реєстр всіх об'єктів з кількістю працюючих там людей, воно перейде до приватизації. Зможемо ми чи не зможемо знайти інвестора профільного, це буде через ProZorro... Незалежна група наразі займається приватизацією ДУС", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 жовтня президенту України Володимиру Зеленському передали на підпис законопроект №1054-1 "Про визнання таким, що втратив силу закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Крім того, 23 вересня Володимир Зеленський підписав законопроект №1037 "Про внесення зміни до закону "Про приватизацію державного та комунального майна". Зазначається, що проект скасовує статтю 9 закону "Про приватизацію державного та комунального майна", оскільки вона суперечить Конституції України, зокрема статтям 85 і 89 КУ, згідно з якими створення спеціальних контрольних комісій до повноважень Верховної ради України не належить.