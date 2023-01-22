Переждать не получится. У Зеленского призвали партнеров к слаженной помощи Украине

Партнеры должны осознать простую истину, что Украина борется за выживание Европы. Поэтому украинским партнерам и союзникам нужно слаженно помогать Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter .

"Партнерам нужно осознать истину: к сожалению, на глобальном корабле есть пробоина, и ua-часть команды борется за выживание судна. "Переждать/отсидеться" не получится. Чтобы спасти корабль, нужны слаженные действия всех. А это означает танки, ракеты, оружие, деньги и прочее для Украины", - написал он.

Напомним, ранее президент Франции заявил, что Европа переживает беспрецедентный кризис, вызванный войной в Украине.

Кроме того, издание Spiegel сообщило, что Министерство обороны Германии может передать ВСУ 19 старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага.

Добавим, что западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Отметим, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будут соответствующие договоренности с союзниками.

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