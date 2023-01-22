Перечекати не вдасться. Зеленський закликав партнерів до злагодженої допомоги Україні

Партнери мають усвідомити просту істину, що Україна виборює виживання Європи. Тому українським партнерам та союзникам потрібно злагоджено допомагати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter .

"Партнерам потрібно усвідомити істину: на жаль, на глобальному кораблі є пробоїна, і ua-частина команди бореться за виживання судна. "Перечекати/відсидітися" не вийде. Щоб урятувати корабель, потрібні злагоджені дії всіх. А це означає танки, ракети, зброю, гроші та інше для України", - написав він.

Нагадаємо, раніше президент Франції заявив, що Європа переживає безпрецедентну кризу, спричинену війною в Україні.

Крім того, видання Spiegel повідомило, що Міністерство оборони Німеччини може передати ЗСУ 19 старих танків Leopard 2, які використовують на навчаннях для імітації ворога.

Додамо, що західні союзники поки не дійшли згоди про надання Україні основних бойових танків Leopard 2 на зустрічі у форматі "Рамштайн" 20 січня.

Зазначимо, що Німеччина готова прискорити просування танками Leopard 2, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками.

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