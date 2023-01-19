Макрон заявил о "беспрецедентном кризисе" в Европе, вызванном войной в Украине

Европа переживает беспрецедентный кризис, вызванный войной России против Украины. Однако европейский альянс все еще демократичен и силен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью испанскому изданию El Pais.

"Возникает беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент. На экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия этой войны", - сказал Макрон.

В то же время он считает, что экономический мир построен на "популярности США и Китая". По словам Макрона, Европе нужно решить, пойдет ли она по пути экономической свободы и независимости, или станет вассалом одной из сторон.

Лидер заявил, что европейские демократии сейчас страдают от кризиса и испытывают своеобразную усталость и утрату коллективных ориентиров. Однако президент Франции призывает поддерживать союз государств и не забывать цель его создания.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон выступление за уменьшение "зависимости от США" в сфере безопасности, в том числе и в контексте НАТО. Он считает, что ЕС должен развить свои оборонные возможности.

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