ua ru
Чт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Макрон заявил о "беспрецедентном кризисе" в Европе, вызванном войной в Украине

Новина українською →
Мадрид, Четверг 19 января 2023 11:19
Макрон заявил о "беспрецедентном кризисе" в Европе, вызванном войной в Украине Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европа переживает беспрецедентный кризис, вызванный войной России против Украины. Однако европейский альянс все еще демократичен и силен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Франции Эммануэля Макрона в интервью испанскому изданию El Pais.

"Возникает беспрецедентный кризис, потому что война возвращается на континент. На экономическую модель сильно влияют прямые и косвенные последствия этой войны", - сказал Макрон.

В то же время он считает, что экономический мир построен на "популярности США и Китая". По словам Макрона, Европе нужно решить, пойдет ли она по пути экономической свободы и независимости, или станет вассалом одной из сторон.

Лидер заявил, что европейские демократии сейчас страдают от кризиса и испытывают своеобразную усталость и утрату коллективных ориентиров. Однако президент Франции призывает поддерживать союз государств и не забывать цель его создания.

Напомним, ранее Эммануэль Макрон выступление за уменьшение "зависимости от США" в сфере безопасности, в том числе и в контексте НАТО. Он считает, что ЕС должен развить свои оборонные возможности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Эммануэль Макрон Евросоюз Война в Украине
NEWS
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
Вертолет и почти 800 оккупантов: Генштаб назвал потери России в Украине за сутки
DAILY
Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как россияне разрушали села и человеческие судьбы. Репортаж из Херсонской области