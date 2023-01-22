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Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2А5, - Spiegel

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Берлин, Воскресенье 22 января 2023 00:04
Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2А5, - Spiegel Фото: Германия может передать Украине 19 танков Leopard 2А5 (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Министерство обороны Германии готово передать Украине только 19 старых танков Leopard 2, которые используют на учениях для имитации врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

По данным издания, в распоряжении бундесвера есть 212 разных моделей Leopard. Еще около ста танков, по состоянию на начало лета 2022 года, находились в ремонте.

В Минобороны Германии считают, что для отправки в Украину больше всего подходят 19 танков Leopard-2A5, которые сейчас используются для обучения солдат, изображая условного противника во время маневров.

Однако в Spiegel уточняют, что речь идет только о Leopard, находящихся в Германии. Вместе с этой поставкой в Украину могут отправиться танки, стоящие на вооружении других стран, например Польши.

Одобрив поставку Украине танков, Берлин формально даст зеленый свет своим европейским партнерам, которые давно говорят, что хотят и готовы поставлять Leopard Киеву.

Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Также ранее мы писали, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2, если будут соответствующие договоренности с союзниками.

Кипр заявил о готовности отправить Украине танки Т-80У советского производства в обмен на немецкие Leopard. На вооружении Кипра есть около 82 таких танков.

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