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Держстат назвав середній розмір платіжки за ЖКП

Новини » Економіка    01.04.2019 - 18:00
Держстат назвав середній розмір платіжки за ЖКП
Фото: колаж (РБК-Україна)

У лютому українці заплатили трохи менше, ніж у січні

Заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець лютого 2019 року становила 69,4 млрд грн, що на 6,8 млрд грн більше, ніж місяцем раніше. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики України.

Держстат назвав середній розмір платіжки за ЖКП

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, на кінець лютого 2019 року заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 33,0 млрд грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води - 22,0 млрд грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 4,4 млрд грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення - 3,3 млрд грн, за вивезення побутових відходів - 0,6 млрд грн, за постачання електричної енергії - 6,1 млрд грн.

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги, з урахуванням електроенергії (із розрахунку 150 кВт·год), на одного власника особового рахунку в лютому 2019 року становили 2660,6 грн, що менше, ніж в січні (2693,2 грн).

Згідно з даними Держстату, у лютому 2019 року населенням країни сплачено за житлово-комунальні послуги 14,6 млрд грн (69,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії - 3,5 млрд грн (126,8%).

Нагадаємо, заборгованість населення зі сплати за житлово-комунальні послуги на кінець грудня 2018 року становила 55,6 млрд грн. Таким чином, за 2018 рік заборгованість зросла на 23,3 млрд грн.

Відзначимо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2019 року отримували 3735,1 тис. домогосподарств. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство становив 998,6 грн.

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