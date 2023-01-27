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В Пентагоне заявили, что США планируют закупить для Украины новые танки Abrams

Новина українською →
Пятница 27 января 2023 02:19
В Пентагоне заявили, что США планируют закупить для Украины новые танки Abrams Фото: В Пентагоне заявили, что США планируют закупить для Украины новые танки Abrams (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Пакет военной помощи США, включающий 31 танк Abrams M1, предусматривает закупку для Украины новых боевых машин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

"Частично он (пакет помощи - ред.), о котором мы объявили 25 января, имеет целью закупить новые танки для Украины", - отметила представитель Минобороны США.

В то же время Сингх указала, что не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams появятся в Украине, уточнив, что говорится не о неделях, а о месяцах.

Кроме этого, заместитель спикера Пентагона прокомментировала замечания, появившиеся в медиа относительно якобы небольшого количества американских танков.

"Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины - это символично. Это реальные возможности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя", - добавила Сингх.

Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили отправку в Украину усовершенствованной версии Abrams.

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