В Пентагоне заявили, что США планируют закупить для Украины новые танки Abrams

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.

"Частично он (пакет помощи - ред.), о котором мы объявили 25 января, имеет целью закупить новые танки для Украины", - отметила представитель Минобороны США.

В то же время Сингх указала, что не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams появятся в Украине, уточнив, что говорится не о неделях, а о месяцах.

Кроме этого, заместитель спикера Пентагона прокомментировала замечания, появившиеся в медиа относительно якобы небольшого количества американских танков.

"Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины - это символично. Это реальные возможности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя", - добавила Сингх.