В Пентагоне заявили, что США планируют закупить для Украины новые танки Abrams
Пакет военной помощи США, включающий 31 танк Abrams M1, предусматривает закупку для Украины новых боевых машин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх.
"Частично он (пакет помощи - ред.), о котором мы объявили 25 января, имеет целью закупить новые танки для Украины", - отметила представитель Минобороны США.
В то же время Сингх указала, что не может сейчас определить временные рамки, когда Abrams появятся в Украине, уточнив, что говорится не о неделях, а о месяцах.
Кроме этого, заместитель спикера Пентагона прокомментировала замечания, появившиеся в медиа относительно якобы небольшого количества американских танков.
"Я не считаю, что батальон танков Abrams для Украины - это символично. Это реальные возможности, которые, безусловно, обеспечат Украине преимущество на поле боя", - добавила Сингх.
Напомним, ранее в Пентагоне подтвердили отправку в Украину усовершенствованной версии Abrams.
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