У Пентагоні заявили, що США планують закупити для України нові танки Abrams
Пакет військової допомоги США, що включає 31 танк Abrams M1, передбачає закупівлю для України нових бойових машин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх.
"Частково він (пакет допомоги - ред.), про який ми оголосили 25 січня, має на меті закупити нові танки для України",- зазначила представниця Міноборони США.
Водночас Сінгх вказала, що не може зараз окреслити часові рамки, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що мовиться не про тижні, а про місяці.
Окрім цього, заступниця речника Пентагону прокоментувала зауваження, що з'явилися у медіа стосовно начебто невеликої кількості американських танків.
"Я не вважаю, що батальйон танків Abrams для України - це символічно. Це реальні спроможності, які, безумовно, забезпечать Україні перевагу на полі бою", - додала Сінгх.
Нагадаємо, раніше у Пентагоні підтвердили відправлення в Україну вдосконаленої версії Abrams.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.