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У Пентагоні заявили, що США планують закупити для України нові танки Abrams

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П'ятниця 27 січня 2023 02:19
У Пентагоні заявили, що США планують закупити для України нові танки Abrams Фото: У Пентагоні заявили, що США планують закупити для України нові танки Abrams (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Пакет військової допомоги США, що включає 31 танк Abrams M1, передбачає закупівлю для України нових бойових машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх.

"Частково він (пакет допомоги - ред.), про який ми оголосили 25 січня, має на меті закупити нові танки для України",- зазначила представниця Міноборони США.

Водночас Сінгх вказала, що не може зараз окреслити часові рамки, коли Abrams з'являться в Україні, уточнивши, що мовиться не про тижні, а про місяці.

Окрім цього, заступниця речника Пентагону прокоментувала зауваження, що з'явилися у медіа стосовно начебто невеликої кількості американських танків.

"Я не вважаю, що батальйон танків Abrams для України - це символічно. Це реальні спроможності, які, безумовно, забезпечать Україні перевагу на полі бою", - додала Сінгх.

Нагадаємо, раніше у Пентагоні підтвердили відправлення в Україну вдосконаленої версії Abrams.

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