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В Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину

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Вашингтон, Четверг 26 января 2023 22:10
В Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину Фото: в Пентагоне подтвердили отправку усовершенствованной версии Abrams в Украину (flickr by Andrea and Dickie)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки хотят отправить в Украину M1A2 Abrams. Такая модификация танка является усовершенствованной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх.

"У нас просто нет этих танков в наличии на наших складах, поэтому потребуются месяцы, чтобы доставить M1A2 Abrams в Украину", - заявила она во время брифинга, отметив, что намеренно упомянула модификацию танков.

Она добавила, что такая техника требует обслуживания и поддержания, а также "много времени займет обучение украинцев".

Стоит заметить, что версия M1A2 оборудована станцией управлением оружия командира с улучшенной оптикой для прицеливания, а также независимым тепловизором, который позволяет командиру самостоятельно сканировать цели в любых погодных условиях.

При этом M1A2 Abrams также защищен специальной броней, которая содержит обедненный уран. Но экспортная версия ею не оборудована.

Напомним, вчера, 25 января, президент США Джо Байден анонсировал передачу Украине американских танков Abrams.

Позже в СМИ появилась информация, что поставлять планируется модификацию M1A2.

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