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В Пентагоне заявили, что для передачи Украине F-16 пока не идеальные условия на поле боя

Новина українською →
Четверг 13 июля 2023 22:33
В Пентагоне заявили, что для передачи Украине F-16 пока не идеальные условия на поле боя Фото: F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты считают, что ситуация на поле боя между Украиной и Россией не является идеальной для передачи истребителей F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Пентагона, о котором пишет журналист Politico Лара Селигман .

Во время брифинга Пентагона директор по операциям Объединенного штаба генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил, что условия на поле боя сейчас могут быть не идеальны для передачи Украине F-16. Он отметил, что у России есть мощная ПВО, и это негативно скажется на работе истребителей.

Однако он также считает, что в любой момент ситуация на фронте может измениться.

Также в Пентагоне отметили, что на ход боевых действий может повлиять передача Украине танков M1 Abrams, прибытие которых запланировано на осень.

F-16 для Украины

11 июля была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16, в которую вошли 11 стран. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, заявившие о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

Обучение украинских пилотов на F-16 должно начаться в августе.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что первые истребители F-16 могут летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

Abrams для Украины

Напомним, США пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже спустя долгие сроки поставки предоставить захотевшую версию M1A1.

В Пентагоне еще в марте заявляли, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Более точные сроки поставок пока не известны.

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