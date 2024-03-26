В Пентагоне высказались о пролете российской ракеты над Польшей

Сингх попросили прокомментировать пролет российской ракеты над территорией Польши во время массированного обстрела Украины и возможность уничтожения вражеских целей в случае, если инцидент повторится.

"Я могу вам сказать то, что эта администрация неоднократно заявляла: мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО. Если союзник по НАТО подвергается нападению - мы, конечно, не хотели бы этого видеть - но мы будем защищать каждый дюйм территории Альянса", - ответила она.

При этом заместитель спикера добавила, что для Соединенных Штатов Америки приоритетом остается помощь Украине. Ее смогут возобновить после того, как Конгресс выделит необходимое финансирование.