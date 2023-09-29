В Пентагоне отказались говорить, сколько танков Abrams получит Украина

Заместитель представителя оборонного ведомства США Сабрина Сингх отметила, что Украина, если потребуется, сама объявит о количестве предоставленных танков.

"Я не буду вдаваться в конкретные цифры или какие-либо дополнительные подробности о том, сколько танков и когда прибудут", - сказала она.

Сингх также отметила, что Украина уже получила первую партию танков.

Танки Abrams для Украины.

25 января американский президент Джо Байден заявил, что США передадут Украине свои танки Abrams до конца этого года. Позже стало известно, что Украина получит танки версии М1А1, чтобы ускорить их поставки.

В июле стало известно, что военнослужащие ВСУ начали обучение на американских танках на базе в Германии.

А 25 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что танки уже прибыли, сейчас идет подготовка к усилению ими бригад.

The Washington Post со ссылкой на анонимные источники сообщали, что Украине предстоит получить 31 танк Abrams, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

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