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У Пентагоні відмовились казати, скільки танків Abrams отримає Україна

Фото: Пентагон не став озвучувати кількість танків Abrams, які отримає Україна (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Міністерстві оборони США утримались від того, щоб назвати точну кількість танків Abrams, які отримає Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Заступниця речника оборонного відомства США Сабріна Сінгх зауважила, що Україна, якщо буде потрібно, сама оголосить про кількість наданих танків.

"Я не вдаватимуся в конкретні цифри або будь-які додаткові подробиці про те, скільки танків і коли прибудуть", - сказала вона.

Сінгх також наголосила, що Україна вже отримала першу партію танків. 

Танки Abrams для України

25 січня американський президент Джо Байден заявив, що США передадуть Україні свої танки Abrams до кінця цього року. Пізніше стало відомо, що Україна отримає танки версії М1А1 аби прискорити їх постачання.

У липні стало відомо, військовослужбовці ЗСУ почали навчання на американських танках на базі в Німеччині.

А 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що танки вже прибули, наразі триває підготовка до підсилення ними бригад.

The Washington Post з посиланням на анонімні джерела повідомляли, що Україна має отримати 31 танк Abrams, однак офіційного підтвердження цій інформації поки немає.

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Танк AbramsВійна Росії проти УкраїниПентагон