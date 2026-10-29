В Пентагоне отклонили запрос Сената расследовать ограничения Starlink и Starshield в Украине

Генеральный инспектор Министерства обороны США отказался расследовать перебои в работе спутниковых систем Starlink и Starshield в Украине, несмотря на запрос обеих партий Сената.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

В ведомстве считают, что эти вопросы должны изучить Военно-воздушные силы США.

Девять сенаторов - четыре республиканца и пять демократов - обратились к генеральному инспектору Пентагона с просьбой выяснить, кто принял решение об ограничениях спутниковой связи и были ли к этому причастны американские чиновники.

Законодатели также хотели установить, повлияли ли перебои на обмен разведывательной информацией и предупреждение об угрозах.

Как известно, ограничения осложнили перехват российских ударных беспилотников в Украине. Однако в ответе от 27 октября генеральный инспектор сообщил, что поставленные вопросы относятся к компетенции Военно-воздушных сил США.

Представительница офиса генерального инспектора Молли Халперн заявила, что ведомство тщательно изучило обращение сенаторов. При этом она допустила пересмотр решения, если появится новая информация.

Сенатор-демократ Джин Шахин раскритиковала отказ от независимого расследования.

"Вызывает обеспокоенность то, что генеральный инспектор, по всей видимости, решил не расследовать перебои в работе спутниковой связи, на которую Украина полагается для защиты мирного населения", - заявила она.

По словам Шахин, администрация президента США Дональда Трампа и SpaceX предоставляли противоречивые объяснения причин перебоев.

Сенатор считает, что необходима независимая проверка, которая позволит установить ответственность и предотвратить повторение подобных ситуаций.

Что известно об ограничениях Starlink

Напомним, Илон Маск ранее признал, что SpaceX ограничила скорость работы Starlink в Украине якобы потому что украинские военные нарушили условия его использования и применяли возможности системы для наступательных операций в РФ (атаки на объекты).

При этом он утверждал, что изменения в работе военной спутниковой системы Starshield контролировались правительством США.

Президент Дональд Трамп заявлял, что не отдавал распоряжений об ограничении доступа. Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс допускал координацию действий Маска с Белым домом.

Таким образом, вопрос о том, кто именно принял решение об ограничениях и какую роль в этом сыграли американские власти, остается открытым.

В Конгрессе также обеспокоены зависимостью Украины от спутниковой инфраструктуры SpaceX, которая обеспечивает критически важную связь для военных.