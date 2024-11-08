В Пентагоне обеспокоены, что Трамп может использовать войска для охраны правопорядка, - CNN

В Пентагоне обсуждают реагирование на случай, если Дональд Трамп захочет использовать войска внутри США для охраны правопорядка. Официальные лица рассматривают разные сценарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как напоминает издание, Трамп заявил, что он готов использовать войска для охраны правопорядка внутри страны и массовых депортаций, и отметил, что хочет набрать в правительство лояльных ему людей и провести чистки из-за коррупции в структуре национальной безопасности США.

"Мы все готовимся и ожидаем худший сценарий, но реальность такова, что мы пока не знаем, как все будет развиваться", - рассказал изданию неназванный представитель Пентагона.

CNN уточняет, что победа Трампа на выборах также вызвала в Пентагоне вопросы о том, что произойдет, если президент отдаст незаконный приказ, особенно если его люди в Министерстве обороны не примут ответных мер.

"По закону войска обязаны не подчиняться незаконным приказам", - отметил другой представитель Пентагона.