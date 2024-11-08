У Пентагоні стурбовані, що Трамп може використати війська для охорони правопорядку, - CNN

У Пентагоні обговорюють реагування на випадок, якщо Дональд Трамп захоче використати війська всередині США для охорони правопорядку. Офіційні особи розглядають різні сценарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як нагадує видання, Трамп заявив, що він готовий використати війська для охорони правопорядку всередині країни та масових депортацій, і зазначив, що хоче набрати в уряд лояльних йому людей та провести чистки через корупцію у структурі національної безпеки США.

"Ми всі готуємося і очікуємо на гірший сценарій, але реальність така, що ми поки не знаємо, як усе розвиватиметься", - розповів неназваний представник Пентагону.

CNN уточнює, що перемога Трампа на виборах також викликала в Пентагоні питання про те, що станеться, якщо президент віддасть незаконний наказ, особливо якщо його люди в Міністерстві оборони не вживуть заходів у відповідь.

"За законом війська зобов'язані не підкорятися незаконним наказам", - зазначив інший представник Пентагону.