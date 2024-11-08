ua en ru
Пт, 08 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Пентагоні стурбовані, що Трамп може використати війська для охорони правопорядку, - CNN

Вашингтон, П'ятниця 08 листопада 2024 23:17
UA EN RU
У Пентагоні стурбовані, що Трамп може використати війська для охорони правопорядку, - CNN Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Пентагоні обговорюють реагування на випадок, якщо Дональд Трамп захоче використати війська всередині США для охорони правопорядку. Офіційні особи розглядають різні сценарії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як нагадує видання, Трамп заявив, що він готовий використати війська для охорони правопорядку всередині країни та масових депортацій, і зазначив, що хоче набрати в уряд лояльних йому людей та провести чистки через корупцію у структурі національної безпеки США.

"Ми всі готуємося і очікуємо на гірший сценарій, але реальність така, що ми поки не знаємо, як усе розвиватиметься", - розповів неназваний представник Пентагону.

CNN уточнює, що перемога Трампа на виборах також викликала в Пентагоні питання про те, що станеться, якщо президент віддасть незаконний наказ, особливо якщо його люди в Міністерстві оборони не вживуть заходів у відповідь.

"За законом війська зобов'язані не підкорятися незаконним наказам", - зазначив інший представник Пентагону.

Трамп переміг на виборах

Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися президентські вибори. Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборців, що забезпечило йому перемогу.

У своєму виступі після перемоги Трамп пообіцяв "вирішити проблеми з кордоном" у США і не тільки.

При цьому вже відомо, хто може зайняти ключові місця в адміністрації Трампа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пентагон Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
NEWS
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії