У Пентагоні стурбовані, що Трамп може використати війська для охорони правопорядку, - CNN
У Пентагоні обговорюють реагування на випадок, якщо Дональд Трамп захоче використати війська всередині США для охорони правопорядку. Офіційні особи розглядають різні сценарії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як нагадує видання, Трамп заявив, що він готовий використати війська для охорони правопорядку всередині країни та масових депортацій, і зазначив, що хоче набрати в уряд лояльних йому людей та провести чистки через корупцію у структурі національної безпеки США.
"Ми всі готуємося і очікуємо на гірший сценарій, але реальність така, що ми поки не знаємо, як усе розвиватиметься", - розповів неназваний представник Пентагону.
CNN уточнює, що перемога Трампа на виборах також викликала в Пентагоні питання про те, що станеться, якщо президент віддасть незаконний наказ, особливо якщо його люди в Міністерстві оборони не вживуть заходів у відповідь.
"За законом війська зобов'язані не підкорятися незаконним наказам", - зазначив інший представник Пентагону.
Трамп переміг на виборах
Нагадаємо, 5 листопада у США відбулися президентські вибори. Дональд Трамп набрав понад 270 голосів виборців, що забезпечило йому перемогу.
У своєму виступі після перемоги Трамп пообіцяв "вирішити проблеми з кордоном" у США і не тільки.
При цьому вже відомо, хто може зайняти ключові місця в адміністрації Трампа.
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