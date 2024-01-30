В Пентагоне раскрыли новые подробности удара БпЛА по военным США в Иордании

"Что касается количества раненых - на данный момент, по нашим оценкам, их более 40", - сказала она.

Сингх не исключает, что эта цифра может увеличиваться, поскольку многие военные жалуются на симптомы контузии.

По ее словам, на обломках беспилотника есть доказательства причастности к атаке группировки "Катаиб Хезболла". Их финансирует и поддерживает правительство Ирана через свое военное крыло - организацию "Корпус стражей исламской революции".

Представительница Минобороны отметила, что пока не установлены место запуска вражеского БпЛа и его тип. По ее словам, следствие устанавливает, почему военные вовремя не распознали и не уничтожили беспилотник.

Сингх также уточнила данные о погибших американских военных. Это 46-летний сержант Уильям Риверс, 24-летний специалист Кеннеди Сандерс и 23-летняя специалистка Бреонна Моффетт. Они были военнослужащими 718-й инженерной роты резервистов.

По ее словам, атака в Иордании стала первым случаем с октября прошлого года, в котором погибли американские военные.

"С 7 октября 2023 года по 29 января 2024 года, мы зафиксировали 165 атак на военные объекты США на Ближнем Востоке. Из них 66 - в Ираке, 98 - в Сирии и вчерашний инцидент в Иордании. Вследствие этих атак, около 80 военнослужащих получили легкие ранения", - отметила Сингх.

Она добавила, что на сегодняшний день в Минобороны США не считают инцидент в Иордании признаком расширения войны на весь регион Ближнего Востока.

Атака на военных США в Иордании

В воскресенье, 28 января, на северо-востоке Иордании у границы с Сирией беспилотник атаковал американскую военную базу "Башня 22". В результате удара погибли трое военных, десятки получили ранения.

Министр обороны США Ллойд Остин пригрозил ответом за атаку "в удобном месте, в удобное время".

По данным агентства Bloomberg, удар в Иордании будет иметь более решительную реакцию, чем все другие операции США с момента начала войны Израиля с ХАМАС в Секторе Газа.

Издание предполагает, что Байден теоретически может нанести удар по Ирану, но не заинтересован в прямом столкновении с Тегераном, что грозит серьезной эскалацией вооруженного противостояния в регионе.

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