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В Пентагоне рассказали, когда военных инструкторов США могут отправить в Украину

Фото: Чарльз Браун, глава Объединенного комитета начальников штабов США (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Соединенные Штаты Америки (США) пока не планируют отправку в Украину военных инструкторов. Это может произойти уже после завершения войны, развязанной РФ против Украины.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Чарльз Браун по итогам заседания в формате "Рамштайн", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Топ-генерал США напомнил, что ранее, до начала широкомасштабной военной агрессии РФ, американские военнослужащие были в Украине в рамках совместных тренировок.

"Сейчас этого не происходит. Когда я говорил, что когда-нибудь мы сможем это делать снова, это как только военный конфликт закончится, когда будет лучшая ситуация. Тогда, я подозреваю, мы сможем привезти инструкторы", - отметил Браун.

Но, подчеркнул он, в настоящее время "нет планов привозить американских инструкторов в Украину".

Вопрос об отправке западных войск в Украину

Напомним, в феврале президент Франции Эммануэль Макрон высказался о возможности отправки военнослужащих стран условного Запада в Украину. Инициатива французского лидера вызвала определенную дискуссию между руководством государств-партнеров и стран-членов НАТО. Значительное количество выступило против, однако некоторые государства поддержали идею.

Отметим, недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории Украины уже присутствует определенный контингент представителей НАТО - речь идет об инструкторах и наблюдателях.

Глава правительства Эстонии Кая Каллас заявила, что страны-члены НАТО не должны бояться отправить своих военных в Украину, поскольку это не втянет Альянс в войну с РФ.

Добавим, ранее в мае генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил утверждение о том, что альянс не планирует введение войск в Украину, и Киев с такой просьбой даже не обращался.

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